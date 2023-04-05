موالي يستنجد بطبيب الدنماركي “كريستيان إيركسون” للتعافي

التحق لاعب مولودية الجزائر، حمزة موالي، بمستشفى “أسبيتار” بالدوحة القطرية، لمباشرة رحلة التعافي من المشاكل التي يعاني منها على مستوى عضلة القلب.

وكانت اللجنة الطبية التابعة لـ”الفاف” قد رفضت تأهيل موالي. الذي التحق بالعميد جانفي الماضي. قادما من لافال الفرنسي. بسبب بعض التحفظات المتعلقة بمعاناته من مشاكل في القلب.

ليقرر اللاعب بالتشاور مع مسؤولي العميد. التوجه إلى قطر وبالضبط إلى مصحة “أسبيتار” من أجل التعافي، بعدما قرر إدارة النادي العاصمي، مرافقته في فترة علاجه.

وأفادت مصادر مطلعة لـ “النهار أون لاين” بأن خريج مدرسة أتليتيك بارادو، سيخضع لجلسات علاج، تحت إشراف البروفيسور “غيدو بييليس”.

وهو نفس البروفيسور، الذي أشرف على علاج الدنماركي “كريستيان إريكسن” بعد حادثه الشهيرة، حينما سقط على الأرض مغشيا عليه خلال مباراة منتخب بلاده أمام فنلندا في افتتاح لقاءات المنتخبين ضمن يورو 2020، بسبب مشاكل قلبية.