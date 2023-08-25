مورينيو: “عوار يمكنه تعويض ديبالا في الهجوم”

أكد البرتغالي جوزي مورينيو، مدرب نادي روما الإيطالي، بأن لاعبه الدولي الجزائري، حسام عوار، يمكنه اللعب كمهاجم متقدم، في حال احتاجه الفريق.

وفي ندوة صحفية نشطها اليوم الجمعة، تحسبا لمباراة هيلاس فيرونا، المقررة غدا السبت، ضمن الجولة الـ2 من “السيري أ”، نقلها موقع “pazzidifanta“، أكد مورينيو، بأن فريقه استعاد خدمات الأرجنتيني ديبالا.

قبل أن يستدرك قائلا: “اليوم الذي لن يكون بإمكاننا الاستفادة من ديبالا، يمكن أن نشرك بيليغريني أو عوار، في مركز متقدم”.