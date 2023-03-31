نائب رئيس برشلونة: “لدينا اتصالات مع ميسي ونأمل في عودته”

اعترف نائب رئيس نادي برشلونة الاسباني، رافا يوستي، بوجود اتصالات مباشرة بين مسؤولي الفريق والنجم السابق ليونيل ميسي، من أجل إعادته إلى قلعة “الكامب نو”.

وغادر ميسي “البارصا” صيف 2021 في صفقة مجانية نحو “البياسجي” بعد فشل النادي الكتالوني في تجديد عقده بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها.

وكشف رافا يوستي في تصريحات نقلتها صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية: “القصص في الحياة يجب أن تنتهي بشكل جيد ولهذا السبب لدينا تواصل مع ميسي ووالده بخصوص إعادته للفريق، ليو وعائلته يعرفون المودة التي نحملها لهم”.

وأضاف نائب رئيس برشلونة: “ميسي مغرم بالبارصا ومدينة برشلونة، لنرى إذا كان بإمكاننا إعادة ليو إلى صفوف فريقنا، أعتقد أن القدر سيجعل ذلك ممكنا”.

وختم ذات المتحدث تصريحاته قائلا: “من الصعب الحديث عن ميسي الآن لأنه لا يزال لاعبا في باريس سان جيرمان، لا أريد أن يسيء النادي الفرنسي تفسير كلماتي”.

وللإشارة فإن النجم الأرجنتيني، يلعب موسمه الأخير في نادي العاصمة الفرنسية، مع اقتراب نهاية عقده، وهو ما جعل العديد من الأندية ترغب في خطفه مجانا في مقدمتها ناديه السابق برشلونة.