نجم انتر ميلان السابق: “بن ناصر مفتاح الفوز بداربي الشامبينز ليغ”

رشح نجم انتر ميلان السابق، دانييلي أداني، الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، للتألق في داربي المدينة، الذي سيجمع الإنتر بغريمه التقليدي آسي ميلان، بعد غد الأربعاء، في منافسة دوري أبطال أوروبا.

وفي تصريحات خص بها صحيفة “لاغازيتا ديلو سبورت” الإيطالية، أكد اللاعب الدولي الإيطالي السابق، بأن بن ناصر. يمكنه صنع الفارق في الداربي من جانب ميلان.

وقال أداني، في هذا الصدد: “بالنسبة لميلان أختار بن ناصر. هو الأكثر موهبة ومهارة.. بضغطه العالي وقدرته على تحويل العمل من دفاعي إلى هجومي”.

ويلتقي قطبا مدينة ميلان، بعد غد الأربعاء. بملعب “سان سيرو” ضمن ذهاب نصف نهائي الشامبينز ليغ، بينما تلعب مباراة العودة بذات الملعب يوم الـ 24 ماي الجاري.