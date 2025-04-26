نجوم “الخضر” يكتسحون تشكيلة الأسبوع السعودية

اكتسح لاعبو المنتخب الوطني الجزائري، تشكيلة الأسبوع في دوري “روشن” السعودي.

ونشر مؤشر “سوفاسكور” المختص في الأرقام والاحصائيات، التشكيلة المثالية للجولة الـ 29 من دوري “روشن”، والتي شهدت تواجد 3 لاعبين جزائريين.

وتقدّم أمير سعيود، نجم الرائد، لاعبي “الخضر” في تشكيلة الأسبوع، بتقييم 9.1/10، وهو أفضل تقييم في التشكيلة. مناصفة مع الاسباني كاميرون بويرتاس، لاعب القادسية.

كما ضمّت التشكيلة المثالية، كل من قائد “الخضر” ولاعب الأهلي، رياض محرز، بتقييم 8.5. كثالث أفضل لاعبي الجولة، إلى جانب سفيان بن دبكة، الناشط في نادي الفتح، بعلامة 8.1.

وكان سعيود، قد تألق بهدف و”أسيست” في هزيمة ناديه أمام التعاون (3-4). بينما قاد محرز، الأهلي لفوز مثير (3-2)، أمام الوحدة، بهدف و”أسيست” وتمريرة مفتاحية، فيما سجّل بن دبكة، هدفا في تعادل ناديه أمام الرياض (2-2).