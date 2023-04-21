نجوم الخضر يهنئون الشعب الجزائري بعيد الفطر

بعث لاعبو المنتخب الوطني، بتهانيهم إلى الشعب الجزائري والأمة الإسلامية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

ونشر العديد من نجوم الخضر، تهائي للأمة الاسلامية عامة والشعب الجزائري، بشكل خاص، عبر حساباتهم الخاصة، على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب محرز، عيد مبارك، تقبل الله صيامنا وصلاواتنا..أتمنى لكم الهناء لكم ولأقاربكم.

بينما كتب بن ناصر: “عيد مبارك لجميع المسلمين، اعتنوا بأنفسكم وبأقاربكم”

كما تذكر نجم ميلان الإيطالي، الأشخاص الوحيدين والفقراء وأيضا المرضى، الذين لا يستطيعون الاحتفال بهذا اليوم مثلما يحلو لهم.

ومن جهته، تمنى جوان حجام، عيدا مباركا للجميع، داعيا الله أن يتقبل الصيام والقيام، وأن يقوي الإيمان ويسهل الأمور.