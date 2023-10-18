نجوم الكرة العالمية يوصلون أنين الشعب الفلسطيني إلى العالم

تضامن نجوم الكرة العالمية، مع الشعب الفلسطيني جراء العدوان الذي يتعرض له من طرف الكيان الصهيوني منذ حوالي عشرة أيام.

وساهم اللاعبون العالميون في صورة كريم بن زيمة، رياض محرز، مسعود أوزيل، و إيريك كانتونا، في إيصال صوت الشعب الفلسطيني للعالم أجمع.

وحققت منشوراتهم عبر مواقع التواصل الإجتماعي، صدى كبير على مستوى العالم، ساهمت في إيصال صوت الشعب الفلسطيني، من معاناة التي يواجهها من من الكيان الصهيوني.

إذ نشر بن زيمة عبر منصة :x” في رسالته التضامنية مع الشعب الفلسطيني:”كل صلواتنا لسكان غزة الذين يقعون مرة أخرى ضحايا لهذه القصف الظالم الذي لا يستثني النساء ولا الأطفال”.

كما كتب النجم العالمي إيريك كانتونا برسالة قوية:”الدفاع عن حقوق الإنسان للفلسطيني لا يعني أنك مؤيد لحماس، إن قول ” فلسطين حرة ” لا يعني أنك معاد للسامية أو تريد رحيل جميع اليهود.”

وأضاف النجم الفرنسي السابق: “فلسطين حرة” تعني تحرير الفلسطينيين من الاحتلال الصهيوني الذي يسلبهم حقوقهم الإنسانية الأساسية منذ 75 عاما.”

كما أكد كونتونا أن “فلسطين الحرة” تعني وقف حبس 2.3 مليون فلسطيني في أكبر سجن مفتوح في العالم، نصفهم من الأطفال،“فلسطين الحرة” تعني إنهاء الفصل العنصري الذي فرضته الحكومة الصهيونية.”

وختم كانتونا: “فلسطين الحرة” تعني منح الفلسطينيين السيطرة على البنية التحتية الأساسية في أرضهم.”

ولم يفوت النجم الألماني المعتزل مسعود أوزيل، في التطرق للقضايا الداعمة للأمة المسلمة، كيف لا وهو الذي كان ضحية لحملة تشويه كبيرة، وتعرض للمقاطعة بسبب تضامنه مع مسلمي الروهنيغا.

وكتب أوزيل عما يحدث في فلسطين:” هل يوجد أي سبب في هذا العالم لإسقاط القنابل كل يوم، كل ساعة على البشر الأبرياء وخاصة على الأطفال الصغار لقتلهم!؟ بالتأكيد لا!!! هذا كابوس أين الإنسانية يا قوم؟”.

وختم أوزيل في رسالته:” هل يوجد أي سبب في هذا العالم لإسقاط القنا.بل كل يوم، كل ساعة على البشر الأبرياء وخاصة على الأطفال الصغار لقت.لهم!؟ بالتأكيد لا!!! هذا كابوس.. أين الإنسانية يا قوم ”

محرز يجدد موقفه الداعم لفلسطين:

كما لم يفوت نجم المنتخب الوطني رياض محرز في تجديد موقفه الثابت الداعم للقضية الفلسطينية وكتب عبر الأنستغرام:”إن الدفاع عن حقوق الإنسان للفلسطينيين لا يعني أنك مؤيد لح.ماس. قولك “فلسطين حرة” لا يعني أنك ضد سامية أو “أريد رحيل جميع الي.هود”.

وأضاف محرز:”فلسطين حرة” تعني تحرير الفلسطينيين من الاحتلال الذي يسلبهم حقوقهم الإنسانية الأساسية منذ 75 عاماً، “فلسطين حرة” تعني وقف حبس 2.3 مليون الفلسطينيون في أكبر سجن مفتوح في العالم، النصف منهم أطفال.

وأكد نجم الخضر:”فلسطين حرة” تعني إنهاء الفصل العن.صري الذي فرضته الحكومة المزعومة، “فلسطين الحرة” تعني منح الفلسطينيين السيطرة على البنية التحتية الأساسية في أرضهم”.