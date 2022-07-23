هذا ما ستقدمه الإقامة الجامعية “زموري” للمصطافين خلال عطلتهم

من المقرر أن تفتح أبواب التسجيلات العطل الصيفية لفائدة المصطافين في الإقامة الجامعية “زموري” في ولاية بومرداس، بداية من 1 أوت. على أن يتم توسيعها على الاقامتين “قورصو” و”بودوار”، في حال تسجيل ضغط على زموري.

وفي هذا الشأن، أوضح مدير الخدمات الجامعية لولاية بومرداس، علي بلباح، “للنهار”، أن تكاليف اليوم الواحد حددته وزارة السياحة بـ1700 دينار. مشيرا إلى أن هذه التكلفة تدخل فيها فطور الصباح والعشاء.

كما أضاف، بلباح، أن مخطط استقبال العائلات سيشمل أيضا فتح اقامات جامعية أخرى لاستيعاب أكبر عدد ممكن من العائلات. قائلا “بالنسبة للاقامات الأخرى يمكن فتحها إذا كان العدد الموجود في زموري كبير”.

وبخصوص طريقة الحجز، فأوضح المتحدث، أن التسجيلات تتم عبر الأرضية الرقمية الوطنية للديوان الوطني للسياحة.

وجاءت المبادرة، بعد أن قامت وزارة السياحة والصناعات التقليدية، بتوقيع اتفاقية مع قطاع التعليم العالي بهدف استغلال الإقامات الجامعية بموسم الاصطياف.

حيث تم تجسيد هذا التعاون الثنائي، بالاتفاق على وضع إقامة زموري ببومرداس تحت تصرف الديوان الوطني للسياحة وسياحة وأسفار الجزائر كتجربة أولى نموذجية.

في حين، أكد حمادي أن هذه الاتفاقية تهدف إلى “الترويج للسياحة الداخلية وتسويقها”. “لا سيما في ظل تقديم منتوج سياحي لفائدة فئة الشباب من الولايات الداخلية بأسعار مدروسة وفي متناول العائلة الجزائرية”.

كما ترمي هذه الاتفاقية –يضيف الوزير– إلى تمكين المواطنين من الاستفادة من فرصة قضاء عطلة صيفية. وذلك من خلال استغلال كافة الإمكانات المتاحة مثل الإقامات الجامعية التي ستوفر إقامة سياحية بأسعار تنافسية”. مضيفا أن هذه الاتفاقية تأتي لـ”تنفيذ مخرجات اجتماع المجلس الوزاري المشترك المنعقد في 12 أبريل 2022″. “والذي خصص للتحضيرات المرتبطة بموسم الاصطياف”.