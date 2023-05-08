همام: “نعرف المنتخب المغربي وعازمون على إهداء التأهل للشعب الجزائري”

رفع لاعب المنتخب الوطني، لأقل من 17 سنة، فايز همام، التحدي قبل المواجهة التي تنتظر شبان الخضر، بعد غد الأربعاء، أمام المنتخب المغربي.

ويلتقي المنتخب الوطني بنظيره المغربي، بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة، هذا الأربعاء، بداية من الساعة الـ 20:00، ضمن ربع نهائي “كان” الجزائر، لأقل من 17 سنة.

وعلى هامش سفرية شبان الخضر، نحو مدينة الجسور المعلقة، صبيحة اليوم الاثنين، أكد همام، جاهزية الفريق لتحقيق التأهل. مضيفا: “مباراة المغرب مثل باقي المباريات.. نعرف المنافس وهو أيضا يعرفنا، وسندخل بعزيمة كبيرة لإهداء التأهل للشعب الجزائري”.

كما أوضح لاعب أكاديمية “الفاف” بأن لاعبي منتخب أقل من 17 سنة. لا يملكون أي مصلحة، سوى دخول مباراة المغرب من أجل تقديم المستوى المطلوب وتحقيق الفوز والتأهل.

قبل أن يوجه فايز همام. رسالة إلى الجمهور القسنطيني، من أجل الحضور بقوة في القمة المرتقبة هذا الأربعاء، وختم: “حضورهم يشرفنا ولن نيخبهم”.