والي وهران: “بلعطوي أعفى أبرز اللاعبين من مواجهة الجياسكا”

فتح والي وهران، سعيد سعيود، النار على مدرب المولودية الوهرانية، عمر بلعطوي، محملا إياه مسؤولية السقوط الأخير، برباعية كاملة أمام شبيبة القبائل.

وخلال ندوة صحفية نشطها اليوم الاثنين، قال الوالي: “المولودية واجهت فريق يلعب بـ 10 لاعبين وخسرت بـ 4 أهداف والمدرب لا يحرك ساكنا.. وبلاعبين لم يقدموا شيئا”

قبل أن يضيف سعيود: “حتى اللاعبين المعروفين بالعطاء وتفانيهم وضعهم في كرسي الاحتياط وآخرين لم يستدعهم للمباراة”.

وواصل الوالي: “اليوم أقول لبلعطوي، خيبت آمالي وآمال الوهرانيين، أنت من يتحمل المسؤولية ولا أحدغيرك”.

كما تحسر ذات المتحدث على الثقة العمياء التي وضعها في شخص بلعطوي، مشيرا إلى أن الفرق الجزائرية التي خسرت منافسات إفريقية اعتذرت لجماهيرها، وهذا ما يفتقده مدرب المولودية.

وهنا كشف الوالي، أنه عقد أمس الأحد، اجتماعا طارئا للحديث عن وضعية المولودية، رغم التعب الذي نال منه بسبب التزاماته وتواجده لأسبوع كامل في العاصمة.

وختم سعيود: “عقدت اجتماعا طارئا لتحليل الوضعية، لكنه لم يحضر (يقصد بلعطوي) إذا اقتضى الأمر سنقيل الطاقم الفني، لست من المتساهلين..لا يوجد من يطعننا في الظهر ولن نقبل بذلك، والمولودية وأنصارها ما يبيعو ما يشرو”.