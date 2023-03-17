والي وهران يزف أخبارا سارة للحمراوة

زف والي ولاية وهران، سعيد سعيود، أخبارا سارة لأنصار مولودية وهران، مؤكدا تنازل آخر المساهمين في النادي على أسهمه.

وستمهد هذه الخطوة الطريق أمام الشركة الوطنية للنقل البحري “هيبروك” من أجل الاستحواذ على أغلبية أسهم الفريق الوهراني، بعدما رفض مساهم واحد عن التنازل عن أسهمه في وقت سابق.

وجاء في بيان نشرته الصفحة الرسمية لولاية وهران على “فيسبوك” اليوم الجمعة: “نعلم انصار واحباب فريق مولودية وهران ان كل المساهمين السابقين قد تنازلوا عن اسهمهم ولم يتبق اي احد”

كما أضاف المصدر ذاته، بأنه وبعد تخلي جميع المساهمين عن أسهمهم، ستنطلق بداية هذا الأسبوع، الاجراءات مع شركة “هيبروك” لتنتهي في غضون أيام.

وفي الأخير، دعى الوالي الحمراوة، إلى القيام بدورهم والالتفاف حول الفريق ومساندته خلال هذه المرحلة الانتقالية حتى: “نفرح معا بعودة مولودية وهران.”