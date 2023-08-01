والي وهران ينفي تعيين مدربين واستقدام لاعبين للمولودية

نفى والي وهران، سعيد سعيود، تدخله في تعيين مدربين للمولودية المحلية، ولا استقدام لاعبين جدد، عكس ما يتم الترويج له.

ونشرت الصفحة الرسمية لولاية وهران على “فيسبوك” اليوم الثلاثاء. بيانا ردت فيه على الأخبار المتداولة. عبر منصات التواصل الاجتماعي من فيديوهات وأخبار. تتحدث عن ‏قيام الوالي بتعيين مدربين، وانتداب لاعبين جدد في فريق مولودية وهران.‏

وأفاد البيان ذاته: “ينهي الوالي إلى علم أنصار فريق مولودية وهران. أنه ليس من صلاحياته ‏تعيين مدربين ولا انتداب لاعبين، بل هي من صلاحيات شركة هيبروك.‏”

كما تقدم الوالي، بكل عبارات التقدير والاحترام لأنصار الفريق العريق ‏مولودية وهران.

مؤكدا لهم في ختام البيان، أنه يتواصل معهم ودون أي وسيط. وكل جديد ‏سيتم إعلانه عبر الصفحة الرسمية لولاية وهران.‏