وزير السكن يشدد على تسريع وتيرة الأشغال بموقع عدل بسيدي سرحان
عاين وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اليوم الاثنين، مختلف الاشغال بالقطب الحضري العمراني 7000 مسكن صيغة البيع بالايجار سيدي سرحان ولاية البليدة.
وفي بيان للمديرية العامة للوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره عدل، فقد رافقه في هذه الزيارة، المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل، ووالي ولاية البليدة والمدير العام المساعد المكلف بمتابعة المشاريع والمدير الجهوي لوكالة عدل الجزائر غرب وعدد من اطارات الوزارة الوصية.
وفي هذا السياق، وجه الوزير تعليمات صارمة من أجل تسريع وتيرة الأشغال، خاصة ما يتعلق بالشبكات الاولية واتمام الربط بشبكات الغاز في التجزئة الاخيرة.
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وزير السكن بلعريبي في زيارة تفقدية للمركب الأولمبي بوهران
كما قام. صبيحة الأربعاء الماضي. وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي. بزيارة تفقدية للمركب الأولمبي لولاية وهران.
وحسب ماورد في بيان وزارة السكن على الفيسبوك، فإن زيارة الوزير، لمراقبة مدى جاهزية الملعب وكذا منشآته التكميلية.
وأضاف ذات البيان، أن وزير السكن بلعريبي، إستحسن الجهود المبذولة من طرف القائمين على المشروع لاسيما إطارات مديرية التجهيزات العمومية لولاية وهران.
كما أورد ذات البيات، كما قام الوزير بالوقوف على التقرير النهائي الذي يخص التجارب التقنية للتشغيل والذي يعد إيجابياً بنسبة 100% .
وكانت المناسبة كذلك لتجربة جميع الهياكل التقنية خاصة وأن المُركب يُسَير حالياً بتقنية التسيير التقني الممركز (GTC) لمختلف الشبكات.
بلعريبي: لجنة مشتركة بين وزارتي السكن والمالية للنظر في أسعار الحديد
كما كشف وزير السكن والعمران والمدينة، طارق بلعريبي اليوم الثلاثاء، عن لجنة وزراية مشتركة بين وزارة السكن والمالية للنظر في أسعار الحديد.
وفي هذا السياق، قال الوزير لتلفزيون “النهار”، على هامش زيارته التفقدية لولاية أولاد جلال، أن الزيادات في أسعار الحديد،
هي زيادات على المستوى العالمي وليس على المستوى الوطني فقط.
وأضاف بلعريبي أنه بقرار من الوزير الاول أيمن بن عبدالرحمان، فيه “لجنة وزارية مشتركة، مابين وزارة السكن والمالية،
لدراسة هذا الملف والنظر في تداعيات ارتفاع أسعار الحديد، وهذا لايجاد الحلول حتى لايؤثر على مؤسسات الإنجاز. وتعطيل المشاريع التي هي قيد الانجاز”.
كما أضاف الوزير أن “قيمة الاعانات المالية لولاية أولاد جلال، غير مطروح في المرحلة الحالية.”
وتابع:”ممكن تكون اعانات مع نهاية السنة في قانون المالية 2023.”