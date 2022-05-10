وزير السكن: 8 آلاف وحدة سكنية متوقفة بأولاد جلال

كشف وزير السكن والعمران والمدينة، طارق بلعريبي، اليوم الثلاثاء، عن 8 آلاف وحدة سكنية متوقفة بولاية أولاد جلال ولم تنطلق أشغال إنجازها بعد.

وقال بلعريبي في تصريح له لتلفزيون “النهار” على هامش زيارة عمل وتفقد لولاية أولاد جلال، أنه تم الوقوف على 8 آلاف وحدة سكنية، منها وحدات سكنية واعانات موجودة في الولاية لم تنطلق أشغال انجازها.

كما شكر بالمناسبة والي الولاية على المجهوذات التي يبذلها من أجل رفع العراقيل على أمور كثيرة.

بالمقابل كشف الوزير على تدعيم الولاية بمنشأتين مهمتين، ويتمثلان في مركز للصحة الجوارية، ومقر للأمن الوطني.

بالاضافة الى تدعيم الولاية بألفين إعانة فيما يخص البناء الريفي، و 300 وحدة سكنية مابين lpa و السكن الإجتماعي،

الى جانب ذالك، سيقوم الوزير خلال هذه الزيارة على وضع حجر الأساس لـ 200 وحدة سكنية، لوكالة عدل،

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