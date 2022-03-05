وزير النقل يقوم بزيارة فجائية للوكالة التجارية للجوية الجزائرية بأودان في العاصمة

قام اليوم السبت وزير النقل عيسى بكاي بزيارة فجائية إلى الوكالة التجارية لشركة الخطوط الجوية الجزائرية على مستوى ساحة اودان بالعاصمة.

وخلال الزيارة وقف الوزير على ظروف إستقبال المواطنين ونوعية الخدمات المقدمة لهم من طرف الأعوان التجاريين. أين شدد بكاي على ضرورة التكفل الجيد بزبائن الشركة والإصغاء لانشغالاتهم المطروحة.

كما كانت للوزير فرصة بالقيام بجولة داخل الوكالة التجارية وأيضا الإستماع لإنشغالات العمال بالوكالة. وأيضا المواطنين الذين كانوا متواجدين. أين طرح المواطنين بعض المشاكل، على غرار عدد الرحلات و.أسعار التذاكر.

ومن جهته أكد الوزير على مجهودات الوصاية لرفع عدد الرحلات خلال الأيام القليلة المقبلة. وهذا الامر سيساهم حتما في تخفيف الضغط على الجوية الجزائرية وكذا عودة أسعار التذاكر إلى مستويات مقبولة.

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كشف وزير النقل عيسى بكاي، أنه تم تخفيض 20 بالمائة من القيمة المضافة على تذاكر الرحلات الجوية نحو الجنوب. مشيرا إلى وجود دراسة لتعميم العملية على بعض الخطوط الداخلية.

وأضاف وزير النقل خلال إستضافته بتلفزيون “النهار”، أنه تم بعد مراجعة أسعار تذاكر الخطوط الجوية نحو الجنوب اكتشاف أنها باهضة ومرتفعة. حيث تقرر إعفاؤها بـ20 بالمائة من القيمة المضافة. مشيرا إلى أن الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن قد وعد بدراسة تعميم الفكرة على بعض تذاكر الخطوط في بعض الولايات للإستفادة من هذا الإجراء.

وأكد في سياق ذي صلة، أن كل شخص يقتني تذكرة نحو الولايات الجنوبية يمكنه الإستفادة من الإعفاء على القيمة المضافة. وحتى الأجانب سيستفيدون من الإجراء بهدف تشجيع السياحة.

وفي سياق مغاير، وفي مجال الإستثمار في النقل الجوي، أكد وزير النقل، أنه بعد تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون حول تشجيع المبادرات الخاصة وفتح المجال للإستثمار. تم مبدئيا منح الموافقة لـ15 مستثمرا في ميدان الطيران. مشيرا إلى تنصيب خلايا للإستماع التي خصصت لتلقي مختلف الإنشغالات.

كما أضاف وزير النقل، أن واقع تسيير الموانئ لا يبعث على الإرتياح و لهذا نحرص على إعادة تسيير منهجي لهذه المؤسسات. كما يتم العمل على تجسيد تعليمات الوزير الأول بجعل الموانئ تعمل على مدار 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع. وتشديد المراقبة بالتنسيق مع وزارة التجارة. لتحقيق السيولة في عملية شحن وتفريغ البضائع ومعاقبة المعرقلين للتعليمات.