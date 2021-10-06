وفاة المجاهد عياض البوعبدلي.. والرئيس تبون يعزي عائلته

إنتقل المجاهد عياد البوعبدلي المدعو “سي أحمد” إلى رحمة الله عن عمر ناهز 99 سنة. وقد وجّّه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مساء أمس رسالة تعزية إلى عائلة الشيخ عياض البوعبدلي شيخ الزاوية البوعبدلية الذي وافته المنية بعد صراع مع المرض.

وجاء في رسالة التعزية: “إرتقى إلى سموات الرحمات والقبول بروحه الطاهرة شيخنا الفاضل عياض البوعبدلي. وريث زاوية الشيخ سيدي أبي عبد الله البوعبدلي وحافظ مسيرتها القيم على شؤونها”.

وأضاف رئيس الجمهورية: “إلتحق إلى جوار ربه، تسجيه بالحمد والمغفرة ألسن تلهج بذكره الطيب ومقامه المحمود، و و الذي سار على نهج رعاية الزاوية العامرة، بأفواج حفظة القرآن الكريم وبقوافل المريدين الذاكرين الحامدين، في حلقات الوعض والتدريس، التي تزدان بها رحاب زاوية الشيخ أبي عبد الله البوعبدلي على مدار أيام السنة، مشعة بأنوار الذكر الحكيم والسيرة النبوية، عاملة على توسعة سبل الخير، حافظة لهوية الأمة و صادحة على الدوام بالأذكار والتسابيح و المدائح العطرة”.

و كتب رئيس الجمهورية معزيا: “لقد كان لهذا المصاب الأليم، الأثر البالغ في نفوسنا، وإنا معكم من أولئك الصابرين والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون “.

و ختم الرئيس تبون رسالة التعزية: “وإنه لا يسعنا، ونحن نودع معكم الفقيد طيب الله ثراه، إلا أن نشاطركم بخشوع هذه اللحظات الأليمة وعزاؤنا أن كان شيخنا الفاضل واحدا من أولئك الرجال الكبار، و الشيوخ الأجلاء، وطنيا خالصا، أدى ما عليه مجاهدا وإماما مؤتمنا وناصحا صدوقا، جزاه الله تعالى على ما قدم، وأجزل عليه من الثواب العظيم، بما إدخر من الاعمال الصالحات، وتغمده بواسع الرحمة والغفران و ألهم أهله و ذويه، وكافة شيوخ وأئمة الزاوية البوعبدلية ومريديها الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

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