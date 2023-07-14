وفاق سطيف يدشّن موسمه الجديد في غياب أنصاره

أعلنت لجنة الانضباط التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم، عن قراراتها الخاصة بلقاءات الجولة الـ 29 وما قبل الأخيرة، من المحترف الأول، التي لعبت يوم الـ 10 جويلية الجاري.

وقررت الهيئة الانضباطية، معاقبة وفاق سطيف بمباراة واحدة من دون جمهور، على خلفية استعمال ورمي الألعاب النارية على أرضية 8 ماي 45، في مباراة المولودية بعد تلقي ثالث انذار. وتغريم النادي بـ 20 مليون سنتيم، وعليه فإن أول لقاء للوفاق بسطيف خلال موسم 2023-2024. سيكون من دون جمهور.

كما تقرر حسبما جاء أمس الخميس، عبر الموقع الالكتروني للرابطة. معاقبة ثنائي الوفاق نسيم يطو ومختار زيتي، لمباراة واحدة، وتغريمهما بـ 3 ملايين سنتيم، بسبب الاحتجاجات على قرارات الحكم.

وفي المقابل، أوقف لاعب اتحاد العاصمة أكرم جحنيط لمباراة واحد، وغرامة بقيمة 3 ملايين سنتيم، نتيجة احتجاجاته على قرارات حكم لقاء ناديه أمام أولمبي الشلف، كما تعرض لاعب الأخير، دباري عبد الحق، لنفس العقوبة.

ولحساب ذات الجولة، تم توقيف مساعد مدرب مولودية البيض، عوامري عبد الغني. لمواجهتين وغرامة بقيمة 3 ملايين سنتيم، بسبب طرده في لقاء فريقه أمام شباب قسنطينة، واحتجاجاته على حكم المباراة.