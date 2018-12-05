وفد برلماني بسويسرا لحضور مؤتمر حول المنظمة العالمية للتجارة

يشارك وفد برلماني عن المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة إبتداء من غد الخميس، في أشغال الدورة السنوية للمؤتمر البرلماني.

حول المنظمة العالمية للتجارة الذي سينعقد بجنيف السويسرية على مدار يومين، حسب ما أفاد به، اليوم الأربعاء بيان لمجلس الأمة.

وسيتم التطرق إلى عدة مواضيع أهمها دور البرلمانيين في تعزيز التجارة الحرة والعادلة، خطة المنظمة العالمية للتجارة لعام 2030.

بالإضافة إلى الحروب التجارية الناشئة والإتجاه نحو القرارات الأُحادية التي تشل عمل الهيئة القادمة على تسوية النزاعات في المنظمة.

كما سيتناول المشاركون مسألة الإستفادة للجميع من التطورات الحاصلة في التكنولوجيات الجديدة، وكذا التحديات الجديدة لمنظمة التجارة العالمية.