113 يوما من قصف “البوليزاريو” المستمر على معاقل قوات “المخزن”!

كشفت وزارة الدفاع الصحراوية، اليوم الخميس، في بيان لها، عن الهجمات التي قامت بها على قوات المخزن أمس الأربعاء واليوم.

وجاء في البيان، إن البوليزاريو، واصل لليوم الـ113، هجماته المكثفة على تخندقات قوات الاحتلال المغربية على طول جدار الذل والعار.

وأوضح بيان وزارة الدفاع الصحراوية بأن مقاتلي الجيش الصحراوي، استهدفوا، امس، جنود “المخزن” بمنطقة أعظيم أم أجلود بقطاع آوسرد.

اما بالنسبة لهجمات اليوم الخميس، فلقد تم قصف تخندقات قوات “المخزن” في منطقة روس فدرة لبير بقطاع الفرسية.

بالإضافة الى منطقة ﯕلب النص بقطاع آوسرد، ومنطقة روس أودي أمركبة بقطاع المحبس.

كما مسّت نيران الجيش الصحراوي مواقع قوات الاحتلال المغربي بمنطقة أكرارة العربي بقطاع أتويزكي.