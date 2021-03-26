135 يوما من قصف “البوليزاريو” المتواصل على قوات الإحتلال المغربي

كشفت وزارة الدفاع الصحراوية، اليوم الجمعة، في بيان لها، عن الهجمات التي قامت بها على قوات المخزن اليوم.

وجاء في البيان، إن البوليزاريو، واصل لليوم الـ135، هجماته المكثفة على تخندقات قوات الاحتلال المغربية على طول جدار الذل والعار.

وأوضح بيان وزارة الدفاع الصحراوية، بأن مقاتلي الجيش الصحراوي، استهدفوا، امس، جنود “المخزن” عدة مناطق مناطق بقطاع المحبس.

وذلك في مناطق لعكد، أكرارة ولد أبلال وأبيرات تنوشاد حسب نفس البيان العسكري.

كما تم استهداف تخندقات قوات الاحتلال المغربي في منطقة فدرة التمات بقطاع حوزة.

بالإضافة الى قصف نقاط تمركز قوات العدو في منطقة لثراثيات بقطاع الكلتة ومنطقة دومس بقطاع البكاري.

ومس قصف “البوليزاريو” أيضا معال قوات “المخزن” في منطقة أسلوكية بنعميرة بقطاع الفرسية.