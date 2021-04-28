168 يوما من قصف الجيش الصحراوي المستمر على معاقل قوات “المخزن”

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168 يوما من قصف الجيش الصحراوي المستمر على معاقل قوات “المخزن”
بقلم ط.خيرالدين

كشفت وزارة الدفاع الصحراوية، اليوم  الأربعاء، في بيان لها، عن الهجمات التي قامت بها على قوات المخزن أمس الثلاثاء واليوم.

وجاء في البيان، إن البوليزاريو، واصل لليوم الـ168 هجماته المكثفة على تخندقات قوات الاحتلال المغربية على طول جدار الذل والعار.

وأوضح بيان وزارة الدفاع الصحراوية، بأن مقاتلي الجيش الصحراوي، استهدفوا، امس ، جنود “المخزن” بمنطقة فدرة لغراب بقطاع حوزة.

بالإضافة الى منطقة  أعظيم أم أجلود بقطاع أوسرد، ومنطقتي  أكويرة ولد أبلال وروس السبطي بقطاع المحبس.

 أما اليوم الأربعاء، فلقد مس قصف الجيش الصحراوي، تخندقات قوات الاحتلال المغربي بمنطقة روس السبطي بقطاع المحبس.

بالإضافة الى معاقل “المخزن” بمنطقة أبيرات تنوشاد في نفس القطاع ومنطقة أكرارة لحديد بقطاع الفرسية.


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