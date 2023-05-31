20 ألف تذكرة إضافية لأنصار الاتحاد في نهائي الكاف

زفّت إدارة اتحاد العاصمة، أخبار سارة، إلى أنصارها قبل إياب نهائي كأس الكاف، المقرر يوم السبت القادم، أمام يونغ أفريكانز التنزاني.

وأكدت إدارة الاتحاد، طرحها لـ 20 ألف تذكرة إضافية، خاصة بالنهائي، المرتقب بملعب 5 جويلية 62، بداية من الساعة الـ 20:00.

وجاء في بيان نشرته إدارة الفريق العاصمي: “نعلم أنصارنا أنه تمّ إضافة 20 ألف تذكرة على المنصة الرقمية ”تذكرتي”، تحسبا لإياب نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية. الذي سيخوضه فريقنا إتحاد العاصمة أمام يونغ أفريكانز التنزاني.”

جدير بالذكر، أن إدارة إتحاد العاصمة، طرحت أمس الثلاثاء. 40 ألف تذكرة، خاصة بالنهائي.

وهي الحصة التي انتهت في أقل من 24 ساعة. الأمر الذي أثار استياء عدد كبير. من عشاق اللونين الأحمر والأسود، الذين ناشدوا الإدارة من أجل طرح تذاكر إضافية، ليتم في الأخير، تلبية طلبهم.