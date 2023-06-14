4 جزائريين في التشكيلة الإفريقية بأوروبا

اجتاح لاعبو المنتخب الوطني، التشكيلة المثالية للاعبين الأفارقة الناشطين في البطولات الأوروبية، حسب شبكة “صوفا سكور” المختصة في الإحصاء والأرقام.

ونشر حساب “صوفا سكور” عبر “تويتر” التشكيلة الخاصة بأفارقة أوروبا. والتي شهدت تواجد كل 4 لاعبين جزائريين، يتقدمهم رياض محرز، بالإضافة إلى زملاءه في المنتخب نبيل بن طالب وإسماعيل بن ناصر ورامي بن سبعيني.

وتحصل محرز، على أعلى تنقيط في التشكيلة بـ 7.22. متبوعا بن طالب بـ 7.21، بينما تقاسم بن ناصر، المركز الثالث رفقة النيجيري أوسيمين. نجم نابولي الإيطالي، فيما حصل بن سبعيني، على سابع أفضل تنقيط بـ 7.08/10.