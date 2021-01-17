66 يوما من قصف “البوليزاريو” المتواصل على جحور قوات “المخزن”!

كشفت وزارة الدفاع الصحراوية، اليوم الأحد، في بيان لها، عن الهجمات التي قامت بها على قوات المخزن أمس السبت واليوم.

وجاء في البيان، إن البوليزاريو، واصل لليوم الـ66، هجماته المكثفة على تخندقات قوات الاحتلال المغربية على طول جدار الذل والعار.

وأوضح بيان وزارة الدفاع الصحراوية بأن مقاتلي الجيش الصحراوي، استهدفوا، امس السبت، جنود الإحتلال المغربي.

وذلك في منطقة ݣلب النص بقطاع آوسرد ثلاث مرات خلال اليوم.

كما تم استهداف قوات “المخزن” المتخندقة بمنطقة أجبيلات الخظر بقطاع الݣلتة.

بالإضافة الى قصف مواقع القوات المغربية بقطاع روس أوديات أشديدة وتمت مشاهدة أعمدة الدخان تتصاعد من القاعدة المستهدفة.

أما بالنسبة لليوم الأحد، فلقد تم قصف منطقة أزمول أم خملة بقطاع أم أدريݣة ومنطقة روس الشيظمية بقطاع المحبس.

بالإضافة الى منقطة منطقة أفريرينة بنكارات بقطاع السمارة، ومنطقة أعظيم أم أجلود بقطاع آوسرد.