98 يوما من قصف“البوليزاريو”..ونزيف “المخزن” متواصل بشريا وماديا!

كشفت وزارة الدفاع الصحراوية، اليوم الأربعاء، في بيان لها، عن الهجمات التي قامت بها على قوات المخزن اليوم.

وحسب البيان الذي تضمن حصيلة العمليات العسكرية الخاصة باليوم الـ98، فلقد استهدف القصف جنود “المخزن” المتخندقين على طول جدار العار.

واستهدف قصف “البوليزاريو”، اليوم الأربعاء، قواعد الإحتلال المغربي في منطقة اعظيم ام اجلود قطاع اوسرد .

بالإضافة الى تخندقاته في مناطق قلب اظليم قطاع تشلة، اركيز لثراثيات قطاع القلتة واشركان قطاع الكلتة .

أما بقطاع المحبس، فلقد عرف قصف شديد على قواعد “المخزن” المتخندقة في منطقتي تنوشاد وسبخت تنوشاد.

واضاف ذات البيان، أن هذه الهجمات خلّفت هلعا شديدا في صفوف الإحتلال المغربي، وذلك جراء الاضرار والخسائر التي نجمت عنها فيما.