Ooredoo تبرم شراكة جديدة مع Tech Mahindra و”غوغل كلود”

أعلنت مجموعة Ooredoo شركة التكنولوجيا والمزود الرائد لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن إبرام شراكة جديدة مع Tech Mahindra. الرائدة في التحول الرقمي والاستشارات وخدمات وحلول إعادة تصميم الأعمال، و Google Cloud. عملاقة التكنولوجيا العالمية، تهدف إلى تطوير ودفع جهود التحول الرقمي للمجموعة في ست شركات عاملة في أسواق عالمية تتواجد بها المجموعة.

وبفضل الدعم من منصة Google Cloud لتطوير وإدارة واجهة برمجة التطبيقات (Apigee)، ومشاركة Tech Mahindra كشريك التنفيذ، سيتم تحديث عمليات تكنولوجيا المعلومات لـOoredoo عبر نشر منهجية قائمة على منصة رقيمة ستسهم في تحسين الأداء والخدمات الرقمية المقدمة، ما يؤدي إلى تطوير تجربة الزبائن بشكل ملحوظ.

وبهذه المناسبة، قال الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة Ooredoo: “إننا نحرص في إطار استراتيجيتنا المؤسسية على إبرام وترسيخ الشراكات مع مؤسسات تشاركنا أهدافنا والتزامنا بالابتكار والتكنولوجيا. ونهدف من خلال هذه الشراكات إلى تحديث خدماتنا وتحقيق الاستفادة القصوى من واجهات برمجة التطبيقات لدينا، ما يمكننا من تزويد عملائنا بخدمات رقمية لا مثيل لها. نحن مسرورون للتعاون مع Google Cloud و Tech Mahindra في هذا المشروع التحولي الضخم الذي سيساعد في تسريع عملية التحول الرقمي والارتقاء بتجربة الزبائن وتعزيز منظومتنا الرقمية على امتداد علميات شركاتنا”.

وسيسهم الدور الرئيسي لواجهة برمجة التطبيقات في تطوير الابتكار المفتوح، وتوسيع المنظومات، وتطوير تطبيقات الجوال، وإنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، والقرارات المستندة إلى البيانات. كما سيساعد بشكل كبير في توسيع آفاق النمو في مناطق العمليات العالمية للمجموعة.

وستساعد الخبرات المشتركة لمنصة Google Cloud بصفتها رائدة عالمية في مجال التكنولوجيا إلى جانب الفهم العميق لأسواق الاتصالات الذي تتمتع به Tech Mahindra، في ضمان ترسيخ مكانة Ooredoo في صدارة مسيرة التحول الرقمي داخلياً وفي القطاع على حد سواء، وستمكنها من تقديم خدمات رقمية متطورة إلى عملائها.

وتعد شراكة مجموعة Ooredoo مع Google Cloud و Tech Mahindra تجسيداً حياً لالتزامها بتقديم أفضل تجربة رقمية ممكنة، وخدمات زبائن متميزة، ومنظومة شراكات أعمق، ونشر واسع النطاق للخدمات الجديدة والخلّاقة عبر تطبيق واجهة برمجة التطبيقات على جميع المستويات المؤسسية.

واختتم الشيخ محمد بن عبدالله قائلاً: “تسلط هذه الشراكات الضوء على التزامنا بتعزيز تنافسيتنا في سوق الاتصالات دائم التطور كما تجسد ثقتنا في القيمة الكبيرة التي ستقدمها شراكتنا مع Google Cloud و Tech Mahindra إلى عملائنا والمساهمين من خلال تنفيذ استراتيجيات إدارة واجهة برمجة التطبيقات”.