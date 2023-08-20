أوناس احتياطيا وحجام خارج القائمة في لقاء ليل ونانت

تواجد الدولي الجزائري، آدم أوناس، في القائمة الاحتياطية لناديه ليل الفرنسي، الذي سيلاقي اليوم الأحد نانت برسم الجولة الـ 2 من الليغ1 الفرنسية.

في حين خلت قائمة نادي نانت، من اسم الدولي الجزائري الآخر، خوان حجام، لأسباب فنية.

وسيكون أوناس، على موعد مع لعب أول مباراة رسمية له مع نادي الشمال الفرنسي، في حال قرر المدرب باولو فونسيكا، إشراكه كبديل في مباراة اليوم، وهو العائد من إصابة حرمته من افتتاح “الليغ1” الأسبوع الماضي أمام نيس.

للإشارة فإن الدولي الآخر، من جانب ليل الفرنسي، حكيم زدادكة، غاب هو الآخر عن قائمة الـ 18 لاعبا المعنية بمواجهة اليوم.