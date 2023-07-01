اتحاد العاصمة يحتفل بمئوية القائد بلعيد

احتفلت أسرة فريق اتحاد العاصمة، بوصول قائدها زين الدين بلعيد، للمواجهة رقم 100، بألوان النادي.

وقبل انطلاق تدريبات أمس، بملعب عمر حمادي ببولوغين، تحضيرا لمواجهة اليوم السبت، أمام أمل الأربعاء، احتفل اللاعبون والمدرب عبد الحق بن شيخة، بالرقم المميّز، الذي وصل إلى بلعيد مع الاتحاد.

وقدّم بن شيخة، قميصا لمدافعه يحمل الرقم الـ 100، وفي كلمته قال مدرب الاتحاد، إن بلعيد، وصل لهذا الرقم خلال مباراة الداربي أمام المولودية.

وجرى الاحتفال المصغر، في أجواء مميزة بين لاعبي اتحاد العاصمة، تعكس روح المجموعة التي نجح بن شيخة، في ترسيخها بين أشباله المنتشين بتتويج تاريخي في كأس الكاف.