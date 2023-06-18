اتحاد العاصمة يوضّح بخصوص قائمتي الاستقدامات والمسرحين

أصدرت إدارة اتحاد العاصمة، أمس السبت، بيانا توضيحيا بخصوص قائمتي الاستقدامات والمسرحين، خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

ووصفت إدارة بطل كأس الكاف، الأخبار المتداولة بخصوص الشروع في الميركاتو الصيفي بـ “الكاذبة”.

كما أكدت لأنصارها، بأن كل الأخبار المتعلقة بالانتدابات والمسرحين التي تم تداولها عارية من الصحة.

مبرزة بأنه ولحد الساعة لم تجتمع الإدارة مع المدرب بن شيخة. لضبط تعداد الموسم القادم، نظرا للمواعيد الهامة التي تنتظر الفريق، الذي يراهن على ضمان الوصافة للمشاركة في رابطة أبطال إفريقيا الموسم القادم.

كما دعت إدارة الاتحاد، عشاقها إلى عدم الانسياق وراء الأخبار المغلوطة التي تهدف من ورائها بعض الاطراف لضرب إستقرار النادي والتأثير على تركيز اللاعبين قبل مواعيد هامة تنتظرهم بداية من الداربي أمام المولودية المقرر الجمعة القادمة.