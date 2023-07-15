الأربعاء وبارادو في قمّة مثيرة لتفادي السقوط

سيكون ملعب “إسماعيل مخلوف” بمدينة الأربعاء، مساء اليوم السبت، مسرحا لقمة مثيرة من أجل البقاء، ضمن المحترف الأول، بين الأمل المحلي والضيف أتليتيك بارادو، برسم الجولة الـ 30 والأخيرة.

ويدخل أمل الأربعاء، المتواجد في المركز ما قبل الأخير، برصيد 36 نقطة، لقاء اليوم المقرر بداية من الساعة بداية من الساعة 17:15، بنية الفوز لا غير، من أجل ضمان البقاء بصفة رسمية.

بينما يحتاج أتليتيك بارادو، لتعادل فقط من أجل الوصول إلى النقطة الـ 39، وتفادي مرافقة هلال شلغوم العيد، لجحيم القسم الثاني هواة.

يأتي هذا في وقت سيكون فيه، باقي المنافسين على البقاء، في مأمورية سهلة على الورق، بداية من اتحاد بسكرة بـ 37 نقطة، الذي سيستضيف مولودية وهران، ونجم مقرة، بنفس النقاط، والذي سيستقبل شلغوم العيد.

برنامج لقاءات اليوم:

شباب بلوزداد – شبيبة القبائل

مولودية الجزائر – مولودية البيض

شباب قسنطينة – إتحاد الجزائر

أمل الأربعاء – أتليتيك بارادو

إتحاد بسكرة – مولودية وهران

نجم مقرة – هلال شلغوم العيد

شبيبة الساورة – وفاق سطيف

أولمبي الشلف – إتحاد خنشلة