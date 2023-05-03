“البي أس جي” يقرر إيقاف ميسي

قررت إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، معاقبة نجمها الأرجنتيني ليوني ميسي، بالإيقاف أسبوعين بسبب سفريته الأخيرة إلى السعودية.

وكشفت إذاعة “مونت كارلو” الفرنسية، أمس الثلاثاء، بأن مسؤولي النادي الباريسي، قرروا إيقاف ميسي، لمدة أسبوعين بأثر فوري.

وجاء ذلك عقب سفر الأرجنتيني إلى السعودية دون الحصول على إذن النادي الفرنسي.

كما أبرز المصدر ذاته، بأن مسؤولي سان جيرمان اعتبروا أن ما ارتكبه ميسي يعد خطأ فادحا.

وأشارت الإذاعة الفرنسية إلى أن الإيقاف سيكون عن المشاركة في المباريات والتدريبات أيضا، كما أن النادي لن يدفع راتب البرغوث خلال تلك الفترة.

وكان ميسي قد سافر بسبب توقيعه عقود العمل كسفير للسياحة في المملكة العربية السعودية.

يذكر أن عقد ميسي مع البي أس جي، ينتهي الصيف المقبل، وسط أنباء عن رحيله بسبب توتر علاقته مع الجمهور، وكذا رغبة ناديه السابق برشلونة الاسباني في استعادته.