ميسي يزيح رونالدو عن عرش أوروبا

لا تزال المقارنة متواصلة بين أفضل لاعبين في السنوات الأخيرة، ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، بالرغم من رحيل الأخير، نحو الدوري السعودي مطلع الموسم الجاري.

ونجح الأرجنتيني، أمس السبت، في تسجيل هدف كتب به التاريخ في الملاعب الأوروبية، بمناسبة فوز ناديه باريس سان جيرمان، بثنائية نظيفة أمام المضيف نيس، برسم الجولة الـ 30 من الليغ1.

وبهذا الهدف، تفوق ميسي على غريمه التقليدي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي بفارق هدف، بعدما رفع رصيده إلى 702 هدفا. ليصبح الأرجنتيني هو أكثر لاعب تسجيلا للأهداف مع الأندية الأوروبية في تاريخ كرة القدم.

وتوقف رصيد رونالدو أوروبيا عند حاجز الـ 701 هدفا. بواقع 450 مع ريال مدريد، و145 بقميص مانشستر يونايتد، و101 رفقة جوفنتوس، و5 مع سبورتينغ لشبونة.

أما ميسي فقد رفع رصيده حتى الآن مع الأندية الأوروبية. إلى 702 هدفا بعد تسجيل هدفه رقم 30 في موسمه الثاني رفقة باريس سان جيرمان. لتضاف إلى 672 هدفا سجلها مع ناديه السابق برشلونة على مدار 17 موسما.

كما تجاوز الأرجنتيني غريمه التقليدي بـ 103 مباراة أقل، خاض البرتغالي 949 مباراة بينما لعب الأرجنتيني 846 لقاء حتى الآن، وفقا لموقع “ترانسفير ماركت” المتخصص في الإحصائيات.