الرئيس تبون يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره الفرنسي ماكرون

تلقى رئيس الجمهورية المنتخب، عبد المجيد تبون، اتصالا هاتفيا، مساء اليوم الثلاثاء، من الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون.

وعبر الرئيس الفرنسي عن “تهانيه الحارة” للرئيس تبون إثر “نيله ثقة الشعب الجزائري عقب الاستحقاق الانتخابي ليوم 12 ديسمبر 2019”.

وحسب ما افاد به بيان لرئاسة الجمهورية، فقد استعرض الرئيسان خلال المحادثة العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

كما اتفق الرئيسان على أهمية اتخاذ إجراءات ضرورية بما في ذلك تنشيط الآليات الثنائية المناسبة لتعزيز التشاور السياسي بين الطرفين.