الشباب والاتحاد يتعرفان اليوم عن منافسيهما في “الشامبينز ليغ” و”الكاف”

يتعرّف منتصف نهار اليوم الجمعة. كل من شباب بلوزداد واتحاد العاصمة. ممثلا الجزائر في المنافستين القاريتين الشامبينز ليغ والكاف. على منافسيهما في دور المجموعات، خلال القرعة المقررة بالعاصمة الجنوب إفريقية جوهانسبورغ.

ويمثل الشباب الجزائر في “الشامبينز ليغ”. وحيدا بعد إقصاء شباب قسنطينة. من الدور التمهيدي الأول لذات المنافسة. بينما يشارك الاتحاد في “الكاف”. بصفته حاملا للقب وحيدا أيضا. بعد إقصاء أولمبي الشلف. من الدور التمهيدي الأول.

كما يتواجد الشباب في المستوى الثاني. حسب تصنيف الـ “كاف” الخاص بأندية “الشامبينز ليغ”. بينما يتواجد اتحاد العاصمة، في المستوى الأول. تحسبا لدور المجموعات المقرر انطلاقه خلال شهر نوفمبر القادم.

تصنيف فرق دوري الأبطال:

1 : الأهلي المصري – الوداد المغربي – الترجي التونسي – صن داونز الجنوب إفريقي.

2 : شباب بلوزداد – سيمبا التنزاني – بيراميدز – بيترو اتليتكو الأنغولي

3 : مازيمبي الكونغولي – اسيك ميموزا الايفواري – الهلال السوداني – يوتغ افريكانز التنزاني.

4 : النجم الساحلي التونسي – ميدياما الغاني – نواذيبو الموريتاني – غالاكسي البتسواني.

تصنيف فرق كأس “الكاف:

1: اتحاد العاصمة – الزمالك المصري – نهضة بركان المغربي – ريفرز يونايتد النيجيري.

2: ديابل نوار الكونغولي – الافريقي التونسي – فيوتشر المصري – ساغرادا الأنغولي.

3: أكاديميكا دو لوبيتو الأنغولي، دريمز الغاني، سوار الغيني، أبو سليم الليبي.

4: سوبر سبورت الجنوب إفريقي، الملعب المالي، الهلال الليبي، سيخوخون الجنوب إفريقي.