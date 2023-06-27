الغرافة القطري يتخلى عن بلفوضيل وتاهرات

أعلن نادي الغرافة القطري، اليوم الثلاثاء، عن نهاية مغامرة الثنائي الدولي الجزائري، اسحاق بلفوضيل ومهدي تاهرات، مع الفريق.

والتحق بلفوضيل الصائفة الماضية بنادي الغرافة، رفقة الدولي الآخر فريد بولاية، بينما لعب تاهرات، في الفريق القطري موسمين، بعدما التحق به صيف 2021. قادما من أبها السعودي.

ونشرت إدارة “الفهود” تغريدة على حسابها الرسمي عبر “تويتر” ودّعت فيها تاهرات. قبل أن تطلق تغريدة أخرى لمهاجم هيرتا برلين السابق، اسحاق بلفوضيل.

بينما تمدد “السوسبانس” حول الثنائي الجزائري الآخر، ياسين براهيمي وفريد بولاية، التي تشير المعطيات الحالية إلى بقاءه في نادي الغرافة.

شـكـراً مهدي تاهرات نتمنى لك كل التوفيق 🙏🏻#الغرافة💛 pic.twitter.com/AM8C06uVow — AL GHARAFA SC | نادي الغرافة (@ALGHARAFACLUB) June 27, 2023