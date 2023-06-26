الفاف تكرّم رموز الكرة الجزائرية

قامت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف”، بتكريم عدد من رموز الكرة الجزائرية، صباح اليوم الاثنين، قبل انطلاق أشغال الجمعية العامة العادية، الجارية حاليا بنادي الجيش بسيدي موسى.

وكانت البداية، بالناخب الوطني السابق، رابح سعدان، الذي كرّم من طرف رئيس الفاف. جهيد زفيزف، الذي قدم له شهادة تقدير وعرفان وقميص للخضر يحمل اسمه. وهو الذي ترك بصمته مع المنتخب. حينما كان ضمن الطاقم الفني. في مونديال 82، ومدربا رئيسيا في نسختي 86 و2010.

كما تم تكرين المدرب القدير محي الدين خالف، الذي ناب عنه حكيم مدان عضو المكتب الفدرالي، وقدم خالف، الكثير للكرة الجزائرية، وهو الذي يعتبر أحد الرموز البارزة. بعدما شغل منصب مساعد لرشيد مخلوفي في مونديال 86.

إلى جانب الحكم السابق، بلعيد لكارن، الذي ناب عنه نائب الحكم السابق أيضا ونائب رئيس لجنة التحكيم، جمال حيمودي.

ولم تنس “الفاف” في تكريماتها، الأسماء الراحلة في صورة أحمد ميبراك رئيس رابطة عنابة، إلى جانب المدرب الراحل عبد الرحمن مهداوي، ورئيس الرابطة السابق، محفوظ قرباج.