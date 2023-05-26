القسم الثاني هواة.. صراع الصعود والبقاء يحتدم في المجموعة الغربية

تعود اليوم الجمعة عجلة القسم الثاني هواة، بمجموعتيه الشرقية والغربية إلى الدروان، ببلوغها الجولة الـ 29 وما قبل الأخيرة، بمواجهات مثيرة وتحمل الكثير من الندية.

وإن كانت الأمور قد حسمت في المجموعة الشرقية. بعدما خطف الاتحاد السوفي تأشيرة الصعود إلى المحترف الأول. وسقوط حمراء عنابة وشبيبة سكيكدة. فإن الأمور لم تتضح بعد في المجموعة الغربية بالنسبة للصعود أو السقوط على حد سواء.

حيث لا يزال الصراع على أشده على بطاقة مرافقة الاتحاد السوفي إلى حظيرة الكبار. بين نجم بن عكنون وترجي مستغانم. اللذان سيلتقيان في جولة الختام. كما يبقى الصراع متواصلا بين 4 أندية لتفادي مرافقة سريع غليزان إلى القسم الأدنى.

وقبل الصدام الحاسم المرتقب يوم الـ 3 جوان الجاري، يحل المتصدر بـ 63 نقطة نجم بن عكنون. ضيفا ثقيلا على وداد تلمسان صاحب الـ 25 نقطة، أبرز المهددين بالسقوط، والذي يحتاج لمعجزة من أجل النجاة من جحيم قسم ما بين الرابطات.

في حين يستقبل الوصف ترجي مستغانم بـ 62 نقطة فريق صفاء الخميس، الذي سيلعب مباراة شكلية بعدما ضمن بقاءه مسبقا، ويأمل المستغانمية في تلقي هدية من تلمسان. تجعل التعادل في “النهائي” المقرر أمام بن عكنون كافيا لتحقيقهم الصعود.

أندية السقوط تستفيد من أفضلية الاستقبال

وفي مؤخرة الترتيب، ولو أن وداد تلمسان يبقى أبرز المهددين بالسقوط، إلى أن فرق أخرى تواجه شبح مغادرة القسم الثاني هواة، على غرار مولودية سعيدة بـ 27 نقطة والتي ستستفيد من استضافة غليزان بـ 0 نقطة.

كما سيستقبل كل من أولمبي المدية ورائد القبة بـ 28 نقطة لكل منهما بوفاريك (41ن) وجمعية وهران (34ن) فيما يستقبل غالي معسكر صاحب الـ 30 نقطة فريق شبيبة تيارت بـ 57 نقطة.