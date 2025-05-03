المنتخب المحلي يستهدف حسم التأهل في غامبيا

يُلاقي المنتخب المحلي، مساء اليوم السبت، نظيره الغامبي، على أرضية ملعب “الاستقلال” بمدينة باكاو، ضمن ذهاب الدوري التصفوي الأخير، المؤهل لكأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين 2025.

يدخل أشبال مجيد بوقرة، المواجهة المقرر انطلاقها بداية من الساعة 16:00. بنية العودة بنصف تأشيرة العبور، إلى المحفل القاري. قبل موقعة الإياب الجمعة القادمة، بملعب 19 ماي 56 بعنابة.

وبالرغم من ضيق الوقت، وعدم التحضير جيدا لهذه المواجهة. إلا أن الناخب المحلي، مجيد بوقرة، أكد استعداد أشباله لرفع التحدي. على أمل حسم التأهل إلى “الشان” المقرر بكل من كينيا وتنزانيا وأوغندا، في الفترة ما بين الـ 2 والـ 30 أوت القادم.

تحسبا للمباراة المزدوجة، أمام المنتخب الغامبي. خاضت العناصر المحلية تربصين، الأول شهر مارس الماضي، والثاني الأسبوع الماضي، قبل السفر أول أمس، الخميس إلى غامبيا.

وكان بوقرة، قد وجه الدعوة في القائمة النهائية لـ 26 لاعبا. قبل أن يُعفي لاعب مولودية الجزائر، محمد بن خماسة. بسبب الإصابة، ليلتحق به مدافع اتحاد العاصمة، عماد عزي، الذي عوضه لاعب شباب بلوزداد، حسين بن عيادة.

وقبل شد الرحال نحو “باكاو” الغامبية، أٌعفي مهاجم شباب بلوزداد. عبد الرحمن مزيان، من السفرية، لظرف عائلي “قاهر”، حسب وصف “الفاف”. على أن يلتحق بالمجموعة مجددا بعد العودة إلى أرض الوطن استعدادًا لمباراة الإياب.