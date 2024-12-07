المولودية تبحث عن التأكيد وبلوزداد في مهمة التعويض

يعود اليوم السبت، ممثلا الجزائر في رابطة أبطال إفريقيا، مولودية الجزائر وشباب بلوزداد، إلى أجواء المنافسة القارية، بمناسبة لقاءات الجولة الـ 2 من دور المجموعات.

وستكون البداية، بـ “الشباب” الذي سينزل بداية من الساعة 17:00 بتوقيت الجزائر. ضيفاً على ملعب “فيليكس هوفويت” بأبيدجان الايفوارية، تحسبا لملاقاة ملعب أبيدجان.

بينما يستقبل العميد، بداية من الساعة 20:00 بملعب 5 جويلية. نادي يونغ أفريكانز التنزاني، في غياب أنصاره بسبب العقوبة المسلطة على الفريق.

ويدخل الشباب، موقعة أبيدجان، بنية الفوز وتعويض هزيمته المفاجئة في جولة افتتاح لقاءات المجموعة الثالثة أمام الضيف أورلاندو بيراتس، الجنوب إفريقي. رغم صعوبة المأمورية أمام منافس يبحث بدوره عن أول انتصار في هذا الدور. على اعتبار أن الهزيمة ستقلص حظوظ الفريق الخاسر في التأهل إلى ربع النهائي.

وبنفس الأهداف، يستقبل المولودية يونغ أفريكانز، الذي سقط بدوره في افتتاح دور المجموعات أمام الهلال السوداني، وسيبحث عن التعويض في 5 جويلية.

إلا أن رفقاء دولور، المنتشين بنقطة ثمينة عادوا بها من الكونغو. أمام العملاق تي بي مازيمبي، لن يرضوا سوى بالنقاط الثلاث. من أجل تأكيد نواياهم القارية، وتعزيز حظوظهم في بلوغ ربع النهائي.