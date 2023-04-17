المولودية تعلن عن تأهيل حمزة موالي

أعلنت إدارة مولودية الجزائر، اليوم الثلاثاء، رسميا عن تأهيل لاعبها حمزة موالي، الذي سيكون جاهزا للمنافسة الرسمية بعد طول انتظار.

وصنعت قضية موالي، الحدث منذ التحاقه بالعميد شهر جانفي الماضي، بعدما رفضت اللجنة الطبية التابعة للـ”فاف” تأهيله بسبب معاناته من مشاكل على مستوى القلب.

وكشفت إدارة المولودية أنه: “بعد إتمام إجراءات تأهيل اللاعب مع الإتحادية الجزائرية لكرة القدم والرابطة المحترفة.. تحصلت إدارة المولودية على إجازة اللاعب حمزة موالي الذي سيكون تحت تصرف الطاقم الفني”.

كما قدمت الإدارة العاصمية، شكرا خاصا في بيان نشرته عبر الصفحة الرسمية على “فيسبوك” إلى الإتحادية وكذا الرابطة على تعاونهما.

مؤكدة أنها سيرت ملف لاعبها باحترافية وحذر كبيرين مع مراعاة المصلحة الصحية للاعب قبل كل شيء.

يذكر أن موالي، كان قد تنقل إلى مصحة “أسبيتار” بقطر، أين أجرى هناك كل الفحوصات المطلوبة، والتي تلقى على إثرها الضوء الأخضر لممارسة كرة القدم بشكل عادي.