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الرياضة

المولودية تواجه لافال في ثالث اختبار ودي بفرنسا

بقلم محمد.ل
المولودية تواجه لافال في ثالث اختبار ودي بفرنسا
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ستكون تشكيلة مولودية الجزائر، عصر اليوم الأربعاء، على موعد مع لعب ثالث لقاءاتها الودية، في إطار تربصها الجاري بمدينة “رين” الفرنسية.

وكشفت إدارة المولودية، في منشور عبر صفحة النادي على “فيسبوك” بأن أشبال المدرب باتريس بوميل، سيلاقون نادي لافال، اليوم الأربعاء، بداية من الساعة 16:30، في أقوى اختبار أمام فريق منتمي إلى “الليغ2” الفرنسية.

للإشارة فإن العميد المتواجد في تربص منذ أسبوعين، بمركز “قصر بوا غوي” برين الفرنسية، سبق له الفوز وديا أمام كل من نانتير بنتيجة 4-1 وسان لو مونش.

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