بالفيديو.. قندوسي يسجل أول أهدافه في الدوري المصري

بصم اللاعب السابق لوفاق سطيف، أحمد قندوسي، أمس الجمعة، على أول أهدافه في الدوري المصري، الذي التحق به شهر جانفي الماضي من بوابة الأهلي المصري.

وقرر الأهلي الصائفة الفارطة، التخلص من قندوسي. بسبب عدم اقتناع الطاقم الفني بإمكانياته، ليتم بعد مفاوضات ماراطونية، إعاراته إلى نادي سيراميكا كليوباترا المصري.

وسجل قندوسي هدفا لناديه الجديد، في اللقاء الذي تعادل فيه أمس الجمعة، بنتيجة 2-2 أمام المضيف نادي فاركو، برسم الجولة الـ 3 من الدوري المصري.

ويعتبر هذا الهدف الأول من نوعه بالنسبة لقندوسي. في الدوري المصري، بعدما اكتفى مع الأهلي في النصف الثاني من الموسم الفارط، بتسجيل هدفين فقط.

أحدهما في كأس مصر أمام المصري البورسعيدي وآخرا أمام كوتون سبور الكاميروني في مجموعات رابطة أبطال إفريقيا.

أول أهداف لاعبنا المُعار “أحمد قندوسي” بتيشيرت سيراميكا كليوباترا 🥰🥰 pic.twitter.com/Rv96IS8vMg — Martina Magued (@martina_magued) October 6, 2023