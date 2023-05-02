بعد سقوط أنجي.. الفرنسيون يتوقعون رحيل بن طالب

توقعت تقارير صحفية فرنسية صادرة اليوم الثلاثاء، رحيل لاعب الخضر، نبيل بن طالب، عن أسوار ناديه أنجي، بعد سقوط الأخير، رسميا إلى الليغ2 الفرنسية.

وكشف موقع “ماكسي فووت” الفرنسي، بأن الدولي الجزائري، يعتبر صفقة مميزة، لأندية الليغ1 في الميركاتو الصيفي المقبل. لاسيما بعدما نجح في استعادة مستوياته القوية. التي فتحت أمامه أبواب العودة إلى الخضر.

كما تغنى ذات الموقع، بأرقام بن طالب المرتبط بعقد إلى صيف 2025. مع أنجي هذا الموسم، مشيرا إلى أنه سجل 4 أهداف وصنع مثلها. إلى جانب احتلاله المركز السابع. كأكثر اللاعبين نجاحا في المراوغات.

وأشار الموقع المهتم بالكرة الفرنسية، إلى أن أندية الليغ1 ستتهافت لخطف لاعب الخضر، مذكرة بأن الأخير، كان محل أطماع كل من أولمبيك مارسيليا ورين، بالإضافة إلى ناديه الذي تكون فيه ليل الفرنسي.