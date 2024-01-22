بلماضي يفاضل بين بلعيد وتوقاي

يرتقب أن يحسم الناخب الوطني، جمال بلماضي، اليوم الاثنين، في هوية اللاعب الذي سيرافق عيسى ماندي، غدا الثلاثاء، في محور دفاع الخضر، أمام موريتانيا.

وسيغيب رامي بن سبعيني، عن المباراة المندرجة ضمن الجولة الـ 3 والأخير. من دور مجموعات “كان” كوت ديفوار، بداعي العقوبة، بعد تلقيه انذارين أمام كل من أنغولا وبوركينافاسو.

وحسب الأصداء القادمة من “بواكي” الإيفوارية، فإن بلماضي. يفاضل بين الثنائي زين الدين بلعيد ومحمد أمين توقاي، من أجل تعويض بن سبعيني.

ويملك بلعيد، خبرة إفريقية كبيرة اكتسبها مع الاتحاد العاصمة المتوّج معه بلقبي كأس “الكاف” والسوبر الإفريقي.

كما لا تقل خبرة توقاي عن زميله وهو الذي اعتاد على التواجد مع الخضر في أدغال إفريقيا، إلى جانب مشاركاته المتعددة مع الترجي التونسي في رابطة الأبطال.