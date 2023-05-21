بلوزداد لمواصلة حلم “الدوبلي” والخروب لانقاذ الموسم

يكتمل اليوم الأحد، عقد المتأهلين إلى نصف نهائي كأس الجمهورية، بمناسبة لقاء ربع النهائي الذي سيجمع شباب بلوزداد بضيفه جمعية الخروب، بملعب 5 جويلية 62، بداية من الساعة 16:00.

وسيدخل الشباب الذي يمر بأسوأ فتراته بسبب تدني النتائج في البطولة والخروج من ربع نهائي رابطة أبطال إفريقيا، مباراة اليوم، بنية خطف بطاقة المربع الذهبي. في سعيه للدفاع عن لقبه المحققة سنة 2019، ومواصلة طريقه بثبات نحو تحقيق “الدوبلي”.

غير أن المهمة لن تكون سهلة. بالنسبة لأبناء لعقيبة، على اعتبار أن المنافس جمعية الخروب، يبحث بدوره عن بلوغ نصف النهائي، وتعويض خيبة ضياع حلم الصعود إلى المحترف الأول. لصالح الاتحاد السوفي.

وهي المعطيات التي تجعل من مباراة اليوم، مفتوحة على كل الاحتمالات. وتعد بالإثارة والندية، في سبيل اللحاق بكل من نجم مقرة وشبيبة الساورة، وجمعية الشلف.

جدير بالذكر، أن قرعة نصف نهائي كأس الجمهورية، ستجرى غدا الاثنين.