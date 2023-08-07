بن سبعيني: “محرز أفضل من لعبت معه ونيمار أصعب من واجهتهم”

أكد الدولي الجزائري، ونجم دفاع بوروسيا دورتموند الألماني، رامي بن سبعيني، بأن زميله في الخضر، رياض محرز، هو أفضل لاعب لعب إلى جانبه، بينما اختار البرازيلي، نيمار، كأصعب لاعب واجهه في مسيرته.

وفي فيديو مصور ضمن برنامج “تحدي الاختيارات” سئل بن سبعيني عن أفضل من لعب إلى جانبه، ورد: “أعتقد رياض محرز أو حاتم بن عرفة” وبينهما اختار بن سبعيني محرز.

وأضاف: “محرز، لأن لديه قدرات فنية جيدة وهو انسان رائع، لقد أتى من العدم ولعب في أحد أفضل الأندية في العالم”

أما بخصوص أخطر لاعب واجهه، قال مدافع الخضر: “هناك العديد ولكن ربما نيمار.. لأنه مهاري جدا ومن الصعب الدفاع ضده”

وسئل اللاعب السابق لغلادباخ الألماني المنضم الصائفة الحالية إلى دورتموند، عن أفضل مباراة في مسيرته، فرد: “أعتقد أنها في أول موسم لي أمام بايرن ميونخ، كانت أول مرة أسجل فيها هدفين”.

وختم في رده حول إن كان احتفل في غرف تغيير الملابس قائلا: “نعم، كان شعورا جميلا، أذكر أنني سجلت رجلة جزاء في الدقيقة الأخيرة.. كان يتحتم علي التسديد وكنت خائفا قبل تنفيذها لكنني سجلت وفزنا”.

في تحدي الاختيارات.. رامي بن سبعيني يحتار بين رياض محرز وحاتم بن عرفة! 😍🇩🇿@Bundesliga_EN I @BVB#SimplyTheBest #Bundesliga pic.twitter.com/uIG9xeA9SM

— Kooora (@kooora) August 7, 2023