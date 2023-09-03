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الرياضة

بن طالب ضمن قائمة ليل المعنية بمواجهة مونبولييه

بقلم محمد.ل
بن طالب ضمن قائمة ليل المعنية بمواجهة مونبولييه
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تواجد الدولي الجزائري، نبيل بن طالب، ضمن قائمة ناديه الجديد، ليل الفرنسي، المعنية بمواجهة اليوم الأحد، أمام الضيف مونبولييه، برسم الجولة الـ 4 من الليغ1.

ونشرت إدارة نادي الشمال الفرنسي، قائمة اللاعبين الذين استدعاهم المدرب باولو فونسيكا، لمباراة اليوم، وشهدت القائمة تواجد بن طالب، بالرغم من التحاقه حديثا بتدريبات النادي.

بينما خلت القائمة، من اسم الثنائي الدولي الجزائري الآخر، آدم أوناس وحكيم زدادكة، ويعاني الأول من إصابة في حين أن الثاني غاب لخيارات فنية.

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