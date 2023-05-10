بن ناصر يتحدى الانتر لحسم نصف تأشيرة نهائي “الشامبينز ليغ”

يستقبل الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، رفقة ناديه أسي ميلان، سهرة اليوم الأربعاء، بملعب “سان سيرو” الغريم التقليدي، انتر ميلان، ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويراهن بن ناصر، المرشح أساسيا في داربي ميلان. على قيادة “الروسونيري” لكتابة تاريخ جديد في سماء الكرة الأوروبية، بحسم نصف تأشيرة العبور إلى نهائي “التشامبينز ليغ” قبل موقعة العودة. بعدما ساهم الموسم الماضي في تتويجه بالكالتشيو.

ولم يخف لاعب الخضر، تحمّسه للمشاركة في انجاز جديد للميلان. وبعدما أطلق أمس، منشورا على حسابه في “فيسبوك” قال فيه إنه جاهز للمعركة، عاد صبيحة اليوم. بن ناصر، يطلق منشورا آخر، أكد من خلاله رغبته في كتابة التاريخ مع ميلان.

يذكر أن مباراة العودة بين ميلان والانتر، مقررة يوم الـ 24 ماي الجاري. وسيلاقي الفائز منهما المتأهل من نصف نهائي الثاني، بين ريال مدريد ومانشستر سيتي، الذي فرض التعادل في موقعة “البيرنابيو” أمس، في غياب قائد الخضر، رياض محرز.