بيار أريستوي مدربا جديدا لحجام وديلور

أعلنت إدارة نادي نانت الفرنسي، الذي يلعب له ثنائي الخضر، جوان حجام وأندي ديلور، اليوم الثلاثاء، عن إقالة مدرب الفريق، أنطوان كومبواريه، وتعيين التقني الفرنسي، بيار أريستوي خلفا له.

وعانى نانت الذي خسر نهائي كأس فرنسا، على يد تولوز، من سلسلة نتائج سلبية، علجت برحيل كوامبواريه.

ولم يحقق رفقاء ثنائي الخضر، حجام وديلور، أي فوز في آخر 11 مباراة بـ “الليغ1”. حيث انهزم الكناري في 7 وتعادل في 4.

وهي النتائج التي جعلت إدارة نانت، تقرر التضحية بكومبواريه، وتعيّن اللاعب السابق بيار أريستوي، خلفا له، بمساعدة اللاعب السابق الآخر، أوسوالدو فيزكاروندو.

وتقدمت إدارة الفريق الفرنسي، في تغريدة لها على “تويتر” بشكرها الخاص. إلى المدرب المقال من منصبه، بعد نجاحه في قيادة نانت لضمان البقاء موسم 2020-2021، والتتويج بلقب كأس فرنسا سنة 2022.

Le FC Nantes annonce ce jour la nomination de Pierre Aristouy au poste d’entraîneur principal de son équipe professionnelle. Oswaldo Vizcarrondo l’épaulera en tant qu’entraîneur adjoint. — FC Nantes (@FCNantes) May 9, 2023