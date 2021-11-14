تأجيل محاكمة الإرهابي أبو الدحداح و45 متهما

أجلت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الأحد، محاكمة الإرهابي زرقان احسن المكنى” أبو الدحداح” برفقة 45 إرهابيا.

وجاء تأجيل القضية لعدم استخراج 3 متهمين موقوفين. يتقدمهم ” أبو الدحداح ” الموقوف حاليا بسجن القليعة، أما البقية فيتعلق الأمر بالمتهمين ” شوية أحمد ” و”بن عيشور”.

حيث نبه رئيس المحكمة، بأن المتهم “بن عيشور” لم يجري تحويله من سجن تيزي وزو.

وفي الجلسة القادمة سوف يتم محاكمته عن بعد بتقنية المحاكمة المرئية، في حال لم يتم استخراجه.

كما شهدت جلسة المحاكمة، غياب هيئة الدفاع المتأسسة في القضية. بسبب مقاطعة الأخيرة للعمل القضائي بدءا من اليوم.

ويتابع المتهمون بتهم ذات طابع جنائي تتعلق بجنايات الانخراط في جماعة إرهابية مسلحة. وحمل سلاح حربي وذخيرة من الصنف الرابع دون رخصة ،وحيازة مواد متفجرة.

بالإضافة إلى جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وجناية المشاركة في جماعة إرهابية مسلحة.

إدانة أبوالحداح بـ20 سنة سجنا نافذا

والجدير بالذكر أن الإرهابي أبو الدحداح سبق وان سلطت عليه ذات الهيئة القضائية حكما يقضي بادانته بـ20 سنة سجنا نافذا. لمعارضته لحكم غيابي، على خلفية متابعته بجناية الانخراط في جماعة إرهابية مسلحة. والقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، حيازة أسلحة وذخيرة من الصنف الرابع بدون رخصة من السلطات. وجناية استعمال مواد متفجرة.

وهي التهم التي أنكرها جملة وتفصيلا، باعتباره زاول مهنة الطب والتمريض طوال 25 سنة قضاها بين معاقل الإرهابيين.

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كما سلطت محكمة الجنايات الإبتدائية بالدار البيضاء الأسبوع المنصرم، عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حق الإرهابي زرقان احسن” المعروف بـ”أبو الدحداح”. مع حرمانه من حقوقه المدنية والسياسية.

ويتابع أبو الدحداح بجناية الانخراط في جماعة إرهابية مسلحة، وجناية حمل أسلحة حربية من الصنف الرابع بدون رخصة من السلطات. وجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، وجناية حيازة متفجرات. كما أبقت المحكمة على تهمتي الانخراط في جماعة إرهابية مسلحة وحمل أسلحة حربية بدون رخصة، فيما برأته من باقي التهم.

وكشفت جلسة محاكمة ” أبو الدحداح” ذو مستوى الثالثة ثانوي، عن تفاصيل مثيرة، لم تذكر في قرار الإحالة. من خلال اعترافاته المتسلسة والصريحة أمام رئيس محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء بالعاصمة.

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